В порту Дубая прогремел мощный взрыв. Фото и видео

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) 7 июля прогремел мощный взрыв. Он произошел на корабле в порту Джебель-Али.

Власти города уточнили, что после взрыва последовал пожар. Как пишет Al Arabiya, речь идет о пришвартованном нефтяном танкере (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Команды гражданской обороны приступил в тушению пожара. Информации о пострадавших пока не поступало.

BREAKING: Large explosion at the Port of Jebel Ali in Dubai, cause unknown pic.twitter.com/8ErwMUxgPS