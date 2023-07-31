В Польше заявили об угрозе нападения 'вагнеровцев' из Беларуси и назвали главную цель

В Польше заявили, что серьезно относятся к угрозе, связанной с присутствием на территории соседней Беларуси наемников российской ЧВК "Вагнер". Там не исключают, что "вагнеровцы" могут попытаться начать террористическую операцию в Сувальском коридоре для того, чтобы "протестировать НАТО".

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Об этом сказал вице-маршалок польского Сената Михал Каминский в эфире телемарафона в воскресенье, 30 июля. Он отметил, что страна уже отреагировала на присутствие "вагнеровцев" около польской границы увеличением числа военных в районе Сувальского коридора.

Каминский также подчеркнул, что наемники встретят оборону не только польскую, но и американскую. Он задался вопросом, кто будет "платить за гробы, в которых их будут отправлять обратно в Россию?",

По словам Каминского, власти государства не исключают того, что "Вагнер" может совершить попытку зайти в Польшу с "целью тестирования НАТО". Однако он уверен, что это не может быть полномасштабным вторжением, а скорее провокация или террористическая операция.

"Никто в Польше этого не исключает, что для того, чтобы, скажем так, протестовать НАТО, протестировать солидарность НАТО с Польшей, НАТО с Востоком Европы, они могут попытаться зайти в Польшу", – сказал он.

Вице-маршалок напомнил, что самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко уже делал намеки на то, что наемники могут вторгнуться в Жешув, и заявил, что шансов на успех у них быть не может.

Также Каминский сказал, что если "вагнеровцы" будут пытаться зайти в Сувальский коридор на литовской территории, то Польша непременно встанет на защиту своего соседа по НАТО.

Сувальский коридор — участок суши вдоль границы между Литвой и Польшей протяженностью около сотни километров, отделяющей Калининградскую область России от Беларуси. В Североатлантическом альянсе считают, что этот регион, уязвимый для нападения российских военных, является одной из наиболее горячих точек в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Центре национального сопротивления заявили, что наемники ЧВК "Вагнер", которых Кремль отправил в изгнание на территорию Беларуси после неудачного военного переворота, могут готовить провокации в РБ. Вагнеровцы могут организовать провокации на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

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