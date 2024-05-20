В Польше взяли под стражу украинца, заявлявшего, что у него украли сумку с миллионом евро: в чем причина

В Польше арестовали 58-летнего гражданина Украины за дачу ложных показаний. В апреле текущего года он заявлял, что в центре Варшавы у него украли сумку с 4 миллионами злотых (около миллиона евро).

Мужчина утверждал, что вся похищенная сумма принадлежит ему – якобы от продажи недвижимости и сбережений. Однако оказалось, что это не так, передает RMF24.

Ограбление действительно было. На украинца напали двое мужчин (их личности пока не установлены), когда потерпевший входил в многоквартирный дом на улице Кошикова в Варшаве.

Преступники повалили мужчину на землю, серьезно избили и отобрали сумку с наличными. Украинец перед инцидентом как раз посетил пункт обмена валют, где за иностранную валюту купил польские злотые.

О том, что все деньги якобы принадлежат ему, потерпевший заявил в ходе допросов. Правоохранители установили, что это ложь.

Суд постановил арестовать 58-летнего мужчину, чтобы тот не препятствовал следствию.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Польше жестоко убили и расчленили 48-летнего гражданина Украины. Тело пытались сжечь в хозяйственном здании. Преступление было совершено на агропредприятии в населенном пункте Рокицины на севере страны.

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