В Польше вспыхнул масштабный пожар на свалке. Фото и видео

В Петркуве-Трыбунальском (Польша) днем 29 сентября вспыхнул серьезный пожар на мусорной свалке. Спасатели заявили, что пламя локализировано, но тушение продлится минимум до утра 30-го числа.

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Пресс-секретарь местного управления Государственной противопожарной службы Енджей Павляк сказал RMF FM, что площадь возгорания – около 6000 квадратных метров. "В самом начале пожар охватил мусорную кучу, затем огонь перекинулся на помещение, где сортируют отходы", – сообщил он.

Дым над Заводом коммунальных услуг в Петркуве-Трыбунальском было видно из разных районов города, а также в окрестностях.

Пожарная команда выехала на вызов незадолго до 17:00 (по местному времени). Только через четыре часа пламя взяли под контроль.

Власти Петркува-Трыбунальского обратились к жителям с призывом закрыть окна и не приближаться к месту пожара. По возможности, лучше ограничить время на улице.

Вечером спасатели сообщили, что угрозы близлежащим зданиям нет. В непосредственной близости расположены промышленные районы.

"Ветер помогает нам... Сам зал расположен в южной части города, поэтому дым, к счастью, идет в малонаселенные районы. Если кто-то чувствует запах гари, лучше оставаться дома", – сообщил журналистам представитель пожарной службы Енджей Павляк.

О причинах возгорания официальных данных пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Броварском районе Киевской области во время проверки информации о задымлении в жилом доме спасатели обнаружили тела двух мужчин.

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