В Польше у границы с Украиной потерпел крушение туристический автобус: пострадали 19 человек. Фото

В польском Подкарпатье утром в воскресенье, 15 декабря, недалеко от границы с Украиной перевернулся автобус с 50 туристами. 19 человек были доставлены в больницу.

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Авария произошла на дороге № 897 между селами Устшики-Гурне и Волосате. RMF FM передает, что угрожающих жизни травм никто не получил.

Туристы планировали подняться на Тарницу – самую высокую вершину польской части Бещадских гор. На одном из поворотов автобус перевернулся на левый бок. Водитель прошел алкотестер – он был трезв.

Люди получили легкие травмы (в основном ссадины, порезы, ушибы). Все после ДТП находились в сознании, сообщил Марцин Бетлея, представитель Подкарпатской государственной пожарной службы.

На месте происшествия работали девять пожарных расчетов, медицинские спасательные бригады и полицейские патрули.

Областная дорога № 897 некоторое время после аварии была перекрыта. Что именно стало причиной инцидента, установят следователи.

Как сообщал OBOZ.UA:

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