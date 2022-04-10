В Польше прозвучала воздушная тревога в память о жертвах авиакатастрофы под Смоленском. Видео

В Варшаве прозвучала воздушная тревога в память о жертвах авиакатастрофы под Смоленском 2010-го года. Тогда погибли президент Польши Лех Качиньский и высшее руководство страны.

Об этом сообщает Wyborcza. Издание пишет, что решение правительства вызвало критику местных властей из-за большого количества беженцев. По мнению мэров, звук сирены для украинцев, которые приехали в Польшу, спасаясь от войны, может быть травматичным.

"Мы однозначно отказываемся! В Познани живут десятки тысяч человек. Травмированные беженцы, в том числе дети, у которых вызывает страх и сильный стресс даже звук самолета", – заявил мэр Познани Яцек Яськовяк.

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Тревога прозвучала в Варшаве, Кракове, Белостоке и некоторых городах Силезии.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154М, на котором находился президент Польши Лех Качиньский, разбился под Смоленском (Россия). В авиакатастрофе погибли семь членов экипажа и 89 пассажиров — глава государства, его супруга, представители политической, военной и культурной элиты. Польская сторона обвиняла в случившемся РФ. Российское руководство все отрицало и называло причиной ошибки пилота, который решил посадить самолет в плохих погодных условиях.

Следственный комитет России позволил осмотреть обломки самолета только через 8 лет. В 2020 году парламентская комиссия Польши по расследованию катастрофы пришла к выводу, что президентский борт взорвали изнутри.

Как сообщал OBOZREVATEL, если Евросоюз в ближайшие месяцы не введет эмбарго на поставки российских энергоресурсов, Польша сделает это сама. Таким образом страна хочет подать пример другим государствам ЕС