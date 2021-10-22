В Польше пронесся ураган, погибли четыре человека: среди жертв – украинец. Фото

В четверг, 21 октября, в Польше пронеслись сильные ураганы. В результате сильных порывов ветра погибли четыре человека.

Среди погибших есть один гражданин Украины – 43 летний мужчина. Он получил травмы недалеко от города Свидник, где от порыва ветра автомобиль вылетел в ров, сообщает местное издание TVP3 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, во Вроцлаве на автомобиль упало дерево. На месте от травм умерли два человека. В поселке Сехнице из-за сильного ветра разрушилась стена недостроенного здания и упала на 55-летнего мужчину.

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Кроме того, из-за непогоды получили травмы 13 человек, среди них пять спасателей. За сутки они почти 10 тысяч раз выезжали для ликвидации последствий урагана – поваленных деревьев и помощи местным жителям, у которых повредило крышу домов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на итальянский остров Пантеллерия в Средиземном море, который весьма популярен среди туристов обрушился торнадо. В результате разгула стихии погибли два человека.