В Польше посла Эстонии не пустили на борт самолета из-за маски

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена произошел инцидент с эстонским дипломатом. Посла не пустили на борт самолета, летевшего в столицу Казахстана Нур-Султана.

Об этом сообщило польское издание RMF 24. Отмечается, что скандал с послом Эстонии в Польше произошел поздно вечером в воскресенье, 11 июля.

За несколько минут до полуночи сотрудники погрузочно-разгрузочной компании, обслуживающей самолеты данного аэропорта, отказались пустить на борт человека, поскольку он не хотел одеть маску.

Потенциальный пассажир был агрессивным, поэтому понадобилось вмешательство охранников аэропорта. Скандалиста вывели из зоны ограниченного доступа. Прибывшие по вызову полицейские проверили документы дипломата.

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Во время проверки посол был уже спокойным и в маске, показал дипломатический паспорт и после регистрации покинул аэропорт. Самолет в Казахстан вылетел без него.

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