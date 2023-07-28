В Польше откроют ремонтно-логистический центр НАТО: что известно

В польском городе Жешуве НАТО планирует построить ремонтно-логистический центр. Из-за своего стратегического расположения он будет важным транспортным хабом для помощи Украине, которая борется с полномасштабным вторжением России.

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Об этом в пятницу, 28 июля, сообщило издание The Globe and Mail со ссылкой на канадских и польских чиновников. Как отмечается, хаб будет расположен менее чем в 100 километрах от границы с Украиной.

Ранее мэр города Конрад Фийолек сказал, что Альянс планирует создать новую базу в Жешуве и что "американские, британские и канадские войска будут здесь постоянно размещены". Тогда он не раскрыл подробностей о том, когда будет открыт это объект.

В то же время, канадские и польские официальные чиновники на условиях анонимности сказали изданию, что существует план строительства нового объекта НАТО в Жешуве. Они сказали, что это будет "скорее ремонтно-логистический центр, чем крупномасштабная военная база".

"Мы собираемся создать сервисный центр в партнерстве с США и Великобританией. У нас нет намерения иметь большое присутствие в Канаде", — сказал канадский чиновник, добавив, что основная роль объекта будет заключаться в ремонте украинских танков и другой бронетехники.

В пресс-службе НАТО в Брюсселе на запрос издания ответили, что блок "значительно усиливает сдерживание и оборону для всех членов Альянса, повышает устойчивость к российскому принуждению и поддерживает партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству и агрессии".

Значение Жешува, расположенного примерно в 100 километрах у границы с Украиной, существенно возросло после полномасштабного вторжения России. Возле местного аэропорта дислоцированы 1700 американских военных, а сам аэропорт стал логистическим центром для поставки Украине западной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкая компания Rheinmetall планирует в конце лета открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Германией. Украинцев уже обучают соответствующим ремонтным работам на территории ФРГ.

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