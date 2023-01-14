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В Польше около белорусской границы нашли останки двух человек: военные начали поиски других

Ольга Липич
Мир
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В Польше около белорусской границы нашли останки двух человек: военные начали поиски других

В Польше около города Черлонка (Подляское воеводство) пограничники нашли тела двух погибших мужчин. Это населенный пункт расположен около границы Польши и Беларуси.

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Об этом сообщило издание RMF24. Журналисты предполагают, что погибшими могут быть нелегальные мигранты.

Польские военные рассказали правоохранителям, что во второй половине четверга, 12 января, в нескольких километрах от границы нашли тело погибшего мужчины. Останки обнаружили в болотистой, труднодоступной местности.

Найденный труп, как говорится в сообщении, в значительной степени разложился. Его состояние не позволяет провести идентификацию.

Уже в пятницу, 13 января, сотрудники полиции и прокуратуры, которые осматривали место происшествия, заметили еще одно тело. Эту информацию подтвердили пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа, а также спикер Подляского пограничного управления Катажина Зданович. На месте долго работала следственно-оперативная группа и прокурор.

"Это было недалеко от того места, где в четверг также были обнаружены останки еще одного человека", – сказала Зданович.

В Польше около белорусской границы нашли останки двух человек: военные начали поиски других

Правоохранители предполагают, что там могло погибнуть больше людей, поэтому продолжают поиски на этой местности. При этом правоохранители официально не заявили, что погибшими были мигранты, незаконно пересекшие польско-белорусскую границу.

В Польше около белорусской границы нашли останки двух человек: военные начали поиски других

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Теперь нелегальный въезд на территорию страны ЕС невозможен.

Инвестировать в свою безопасность на границе с Беларусью страна решила после миграционного кризиса осенью 2021 года. Протяженность стены составляет 186 километров, а ее высота – 5,5 метров.

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