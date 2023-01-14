В Польше около белорусской границы нашли останки двух человек: военные начали поиски других

В Польше около города Черлонка (Подляское воеводство) пограничники нашли тела двух погибших мужчин. Это населенный пункт расположен около границы Польши и Беларуси.

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Об этом сообщило издание RMF24. Журналисты предполагают, что погибшими могут быть нелегальные мигранты.

Польские военные рассказали правоохранителям, что во второй половине четверга, 12 января, в нескольких километрах от границы нашли тело погибшего мужчины. Останки обнаружили в болотистой, труднодоступной местности.

Найденный труп, как говорится в сообщении, в значительной степени разложился. Его состояние не позволяет провести идентификацию.

Уже в пятницу, 13 января, сотрудники полиции и прокуратуры, которые осматривали место происшествия, заметили еще одно тело. Эту информацию подтвердили пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа, а также спикер Подляского пограничного управления Катажина Зданович. На месте долго работала следственно-оперативная группа и прокурор.

"Это было недалеко от того места, где в четверг также были обнаружены останки еще одного человека", – сказала Зданович.

Правоохранители предполагают, что там могло погибнуть больше людей, поэтому продолжают поиски на этой местности. При этом правоохранители официально не заявили, что погибшими были мигранты, незаконно пересекшие польско-белорусскую границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Теперь нелегальный въезд на территорию страны ЕС невозможен.

Инвестировать в свою безопасность на границе с Беларусью страна решила после миграционного кризиса осенью 2021 года. Протяженность стены составляет 186 километров, а ее высота – 5,5 метров.

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