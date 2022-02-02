В Польше археологи нашли подвески жертв Холокоста: одна из них из Украины. Фото

В Польше археологи обнаружили три подвески с молитвами, принадлежавшие людям, убитым во время Второй мировой войны в Собиборе, нацистском лагере на востоке Польши. Одно из украшений попало в лагерь смерти из Украины.

Об этом сообщает Управление древностей Израиля (IAA) на странице в Facebook. Две из трех подвесок исследователи обнаружили в том месте, где людей раздевали перед тем, как затолкать их в газовые камеры. Еще один кулон специалисты нашли возле братской могилы, где были захоронены убитые нацистами (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мало что известно об историях, стоящих за подвесками, но ясно, что они душераздирающие", – сказал Йорам Хайми, археолог из IAA, который руководил раскопками.

Видео дня

Специалисты уточнили, что для того, чтобы сделать данное открытие, понадобилось около 10 лет. Это время шли раскопки в Собиборе.

Подвески разные, однако на всех трех есть изображения Моисея и Скрижалей Завета (также известных как Десять Заповедей). На одном из украшений размещена еврейская молитва "Шма Исраэль", что переводится как "Слушай, Израиль".

Специалисты объяснили, что традиционно евреи произносят эту молитву как свои последние слова перед смертью. Священные для них слова на металлических кулонах были выведены вручную.

Исследователям удалось определить страну происхождения каждой подвески: Украина (Львов), Польша и Чехия.

"Мы узнали шаблон, который был модным среди еврейских общин Восточной Европы – надпись "Шма Исраэль" на одной стороне и изображением Моисея и Скрижалей Завета на противоположной стороне", – сказал Хайми.

Он же отметил, что исследование подвесок продолжается. Специалисты пытаются понять, где хозяева приобрели их.

Известно, что, согласно официальной статистике, из 6 миллионов евреев, а также цыган, поляков, славян, убитых во время Холокоста, около 250 000 человек – в основном евреи из Польши и оккупированных частей Советского Союза – погибли в Собиборе между 1942 и 1943 годами. Однако, как сказал Хайми, чей дядя был убит в лагере, число погибших, вероятно, было выше.

"Собибор был связан с железной дорогой, по которой везли евреев, схваченных в Европе, и вполне вероятно, что не все в поездах или те, кто был доставлен в лагерь смерти пешком или на грузовике, были включены в списки смерти", – предположил он.

Раскопками руководили археолог из Польши Войцех Мазурек, археологи из Голландии Хайми и Ивар Шюте, которым помогали местные жители. Специалисты надеются узнать больше информации о тех, кто погиб в лагере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии судили 100-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа С. Его обвинили в соучастии в убийстве более 3,5 тысяч заключенных во время Второй мировой войны.