В Перу микроавтобус сорвался в пропасть с высоты 300 метров, погибли 10 человек
В понедельник, 29 ноября, на 637 километре шоссе Фернандо Белаунде Терри в Перу микроавтобус с пассажирами упал в пропасть. В результате аварии погибли десять человек, в том числе ребенок и двое врачей, и еще семь получили ранения.
Как сообщает Noticiasrcn, транспортное средство упало со скалы на удаленном маршруте в северных джунглях страны между городами Чачапояс и Мойобамба в регионе Амазонки, в 1000 км к северу от столицы Лимы. Спасатели отметили, что автобус провалился в пропасть на 300 м.
Отмечается, что аварии на перуанских дорогах часты из-за превышения скорости, плохих дорожных условий, отсутствия указателей и плохого контроля со стороны властей.
Напомним, 23 ноября в Болгарии попал в аварию пассажирский автобус – он влетел в ограждение, после чего загорелся. В результате погибло 45 человек, в том числе дети, семь пострадали. Транспортное средство было на македонской регистрации. В нем находилось 52 туриста, которые ехали в Стамбул (Турция). Известно о смерти 33 взрослых и 12 несовершеннолетних – все они сгорели до неузнаваемости.
Стало известно, что автобус ехал со скоростью 100 км/час. Авария могла произойти из-за большой скорости и наезда на дорожный знак. При трении металла образовались искры и транспортное средство сгорело за считанные минуты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября пассажирский автобус рухнул в ущелье в Пакистане. В результате аварии погибли 22 человека, в том числе женщины и дети.
В сентябре в Боливии пассажирский автобус сорвался в овраг с высоты 200 метров. В результате катастрофического ДТП погиб 21 человек.