В Пентагоне рассказали, какие важные для Украины темы обсудят на новом заседании 'Рамштайна'

На следующей неделе в Германии состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участники встречи сосредоточятся на том, как усилить обороноспособность Украины и обеспечить практические шаги по ее поддержке в будущем.

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Министр обороны США Ллойд Остин отправится в базу Рамштайн для участия в 25-й встрече, что подтверждает непоколебимую поддержку Украины со стороны США. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"7 января министр Остин отправится в базу Рамштайн в Германии для участия в 25-й встрече Контактной группы по обороне Украины, чтобы подтвердить нашу неизменную преданность Украине", – сказала она.

Как отметила Сингх, участники встречи обсудят скоординированные усилия по укреплению способности Украины защищаться и сдерживать агрессию в будущем.

Она также отметила, что более подробная информация о заседании будет предоставлена в ближайшее время.

Относительно дальнейших встреч после 20 января, когда состоится инаугурация нового президента США, Пентагон не предоставил комментарии, указав, что в настоящее время планирование касается действующей администрации.

Следует отметить, что новое заседание Контактной группы по обороне Украины назначено на 9 января 2025 года. Эта встреча в формате "Рамштайн" станет 25-й по счету.

20 декабря 2024 года Умеров и Остин обсудили потребности Сил обороны перед "Рамштайном". Чиновники в телефонном разговоре выяснили, что в первую очередь нужно украинским защитникам. Также они говорили о происходящих событиях на фронте.

Предыдущее заседание в "Рамштайне"-формате было запланировано на 12 октября в Германии. Тогда президенту США Джо Байдену пришлось отменить свою поездку из-за урагана "Милтон", который как раз надвигался на штат Флорида. Поэтому встречу решили перенести.

Как писал OBOZ.UA:

– Украина и Россия в 2025 году могут заключить мирное соглашение, считают в Financial Times. Однако то, насколько такое развитие событий будет реальным, во многом зависит от новоизбранного американского главы Дональда Трампа.

– Его инаугурация состоится 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский после этого намерен встретиться с новым лидером США.

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