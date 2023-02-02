В Пентагоне оценили, может ли Украина вернуть оккупированный Крым в ближайшее время – Politico

В министерстве обороны США предположили, что Украина в ближайшее время не сможет вернуть временно оккупированный Россией Крым. Там не верят, что наше государство имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить войска страны-агрессора с полуострова.

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Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников Пентагона, которые участвовали в секретном брифинге перед комитетом Палаты представителей по вооруженным силам. Издание предположило, что такая оценка наверняка разочарует киевских лидеров, которые считают возвращение полуострова одной из своих главных целей.

Однако, как отмечается, на данный момент неясно, что привело докладчиков к такой оценке. Подробности секретного брифинга не разглашаются, но суть остается в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована.

При этом от официальных комментариев в Пентагоне отказались.

"Мы не собираемся комментировать секретные брифинги за закрытыми дверями, не будем говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях. С точки зрения способности Украины воевать и возвращать суверенную территорию их замечательные действия в отражении российской агрессии и постоянная способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя", – заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Издание напомнило, что вопрос о возвращении Крыма был спорным в течение нескольких месяцев, поскольку американские и европейские официальные лица настаивают на том, что полуостров юридически является частью Украины, однако не делают конкретных шагов, чтобы полностью подготовить Киев для продвижения в этом районе.

Напомним, ранее генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе назвал Крым решающим полем битвы, которое может определить исход российско-украинской войны. Он считает, что Украина "никогда не будет в безопасности" и не сможет восстановить свою экономику, если РФ сохранит контроль над полуостровом.

По словам Ходжеса, за несколько ближайших месяцев украинская армия может "установить условия" для крымской операции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг считает, что в скором времени на фронте в Украине возможны наступательные операции ВСУ на юго-востоке и меньшие тактические битвы с оккупантами на Донбассе. Украинские Силы обороны могут выиграть эту войну, где победа будет определяться отвоеванием всех ныне оккупированных территорий, учитывая Крым;

– в свою очередь польский генерал Вальдемар Скшипчак высказал мнение, что Украина вряд ли сможет вернуть оккупированный Россией Крымский полуостров военным путем. В отношении Крыма должно быть политическое решение.

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