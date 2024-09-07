В Пентагоне назвали штаты, которые получают больше выгоды от военной помощи Украине

Министерство обороны США обнародовало название американских штатов, которые получают больше выгоды от военной помощи Украине. Ими стали Пенсильвания, Аризона и Техас.

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Об этом пишет Reuters. Как отметили журналисты, эти штаты получают больше выгоды от финансирования США на вооружение для Украины.

В пятницу Пентагон обнародовал документы о распределении между всеми штатами 41,7 млрд долларов на закупку, инвестиции и замену всех видов систем для поддержки Украины.

Согласно этим данным, больше всего – 2,52 миллиарда долларов на производство оружия и боеприпасов – получила Пенсильвания, штат, который может повлиять на результаты президентских выборов в США.

В Аризоне расходы и инвестиции, связанные с Украиной, составляли 2,02 миллиарда долларов, а в Техасе – 1,85 миллиарда долларов.

Ранее в Белом доме отметили, что многие оружия, отправленные в Киев, будут замещены благодаря новым контрактам на миллиарды долларов, заключенных с американскими компаниями.

Их получили, в частности, аризонская компания RTX Raytheon, производящая ракетные системы Patriot, и General Dynamics - производитель артиллерийских снарядов, производимых в нескольких штатах, включая Пенсильванию, Огайо и Техас.

Напомним, что 6 сентября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ни одно отдельное оружие не станет решающим для изменения ситуации в Украине. В частности, разрешение на использование американского дальнобойного оружия для ударов по российским военным целям не поможет победить Россию в войне.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Ллойд Остин по итогам последнего "Рамштайна" заявил, что российские кафиры передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение избивать вглубь страны-агрессора, США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной.

Также, ранее, министр обороны США Ллойд Остин выразил убеждение, что война России против Украины наконец закончится за столом переговоров. Однако, по его словам, точное время этого момента трудно спрогнозировать.

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