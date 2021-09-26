В парламенте Исландии впервые в Европе большинство мест займут женщины

В воскресенье, 26 сентября, в Исландии завершился подсчет голосов после выборов в государственный парламент. Победу одержала правящая центристская Партия независимости, но в 2021 году впервые было избрано больше депутатов-женщин, чем мужчин.

Об этом сообщило издание The Reuters. Теперь вместо 24 женщин в исландском парламенте, страной будут руководить 33 политика прекрасного пола.

Отметим, что для Исландии, которая 12-й год подряд становится самой равноправной страной, согласно отчету Всемирного экономического форума (WEF), такие показатели не представляются чем-то исключительным. Хотя для других стран Европы такая доминантность женщин на высших руководящих постах государства по-прежнему остается сенсационной.

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Большее количество женщин-депутатов по состоянию на 2020 год было избрано только в трех странах – Руанде, ОАЭ и на Кубе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Ирландия готова внести значительные изменения в Конституции, чтобы избавить женщин от навязанной роли в семье и быту.