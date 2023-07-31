В Пакистане террорист взорвал себя на съезде партии: погибли 44 человека

В Пакистане террорист взорвал себя на съезде партии Jamiat Ulema-e-Islam. Это случилось в провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате погибли 44 человека из 500 присутствующих, а 200 получили ранения.

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В полиции заявили, что взрыв случился в районе Баджаур, граничащем с Афганистаном. Он был вызван смертником. Но пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, пишет The Guardian.

На кадрах видно, как прибывают машины скорой помощи, чтобы доставить пострадавших в больницы. В районной больнице и прилегающих районах была объявлена ​​чрезвычайная ситуация, некоторых пациентов доставляли на вертолетах в медучреждения областного центра.

Во время теракта погиб ключевой лидер JUI-F в этом районе Маулан Зиаулл Джан.

К слову, по всей стране проходят политические собрания и митинги для мобилизации сторонников на выборы, которые должны состояться в октябре текущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Карачи в Пакистане главное управление полиции атаковали террористы-смертники. Группа из 5-6 человек (точное их количество пока неизвестно) ворвалась в помещение с оружием, там звучали взрывы и было слышно стрельбу. В результате проведения спецоперации правоохранителями экстремистов было ликвидировано.