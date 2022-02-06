В Пакистане повстанцы атаковали военные посты, произошли столкновения: десятки человек погибли

В Пакистане в провинции Белуджистан за последние несколько дней произошел ряд нападений на два военных поста. В результате противостояний погибли 20 повстанцев и 9 военнослужащих, которые давали отпор боевикам.

Повстанцы Белуджистана начали активные агрессивные действия против силовиков в среду вечером, 2 февраля. С того момента военные провели две операции – Панджгурскую и Нушскую – в ходе которых боевики были уничтожены, пишет Reuters.

В субботу, 5 февраля, силы безопасности Пакистана завершили разминирование территорий.

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Сами повстанцы в результате заявили, что "все цели были успешно достигнуты", а также добавили, что 16 боевиков в ходе атак "пожертвовали собой".

Отмечается, что эти нападения повстанцев стали крупнейшими за последние годы. Неделей ранее же в пакистанской армии сообщили, что боевики напали на пост возле порта Гвадар на побережье Аравийского моря. Были убиты 10 военных – это самое большое количество жертв среди солдат в ходе протестного движения в Белуджистане.

Добавим, что этой провинции свойственны сепаратистские настроения – часть жителей Белуджистана десятилетиями борется с правительством, считая, что регион должен получить независимость от Пакистана.

Повстанцы утверждают, что центральное правительство несправедливо распоряжается газом и минеральными ресурсами, которыми богат Белуджистан.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный инцидент случался в сентябре прошлого года. Тогда террорист-смертник на мотоцикле врезался в автомобиль службы безопасности на блокпосту, погибли военные.