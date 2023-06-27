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В ОАЭ огонь охватил 36-этажный небоскреб: в сети появились жуткие видео

Марина Лисничук
Мир
1 минута
5,7 т.
В ОАЭ огонь охватил 36-этажный небоскреб: в сети появились жуткие видео

Масштабный пожар 27 июня вспыхнул в 36-этажном здании на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Огонь охватил большую часть небоскреба, о жертвах пока неизвестно.

Видео дня

Чрезвычайное событие произошло ночью в городе Аджман, сообщили агентства Fast News Network и Ematatalyoum в Twitter. Очевидцы опубликовали в сети видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что возгорание охватило одну из фасадных сторон высотки практически полностью – от основания до крыши. Там работали пожарная и медицинская служба.

Вблизи собралась толпа людей. Возможно, некоторые из них были эвакуированы из охваченного пламенем здания.

В ОАЭ огонь охватил 36-этажный небоскреб: в сети появились жуткие видео

Жуткий момент чрезвычайного происшествия, когда со здания сыпались небольшие огненные обломки, жители города снимали на камеру.

В ОАЭ огонь охватил 36-этажный небоскреб: в сети появились жуткие видео

По данным СМИ, этот небоскреб на 36 этажей в Аджмане является жилым домом. Однако о погибших или пострадавших на утро официальные источники не сообщали.

В ОАЭ огонь охватил 36-этажный небоскреб: в сети появились жуткие видео
В ОАЭ огонь охватил 36-этажный небоскреб: в сети появились жуткие видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2022 года в Дубае (ОАЭ) вспыхнул 35-этажный небоскреб Emaar. Здание, расположенное неподалеку от самого высокого здания планеты Бурдж-Халиф, охватило огнем от основания до крыши.

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