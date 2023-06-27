В ОАЭ огонь охватил 36-этажный небоскреб: в сети появились жуткие видео

Масштабный пожар 27 июня вспыхнул в 36-этажном здании на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Огонь охватил большую часть небоскреба, о жертвах пока неизвестно.

Видео дня

Чрезвычайное событие произошло ночью в городе Аджман, сообщили агентства Fast News Network и Ematatalyoum в Twitter. Очевидцы опубликовали в сети видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что возгорание охватило одну из фасадных сторон высотки практически полностью – от основания до крыши. Там работали пожарная и медицинская служба.

Вблизи собралась толпа людей. Возможно, некоторые из них были эвакуированы из охваченного пламенем здания.

Жуткий момент чрезвычайного происшествия, когда со здания сыпались небольшие огненные обломки, жители города снимали на камеру.

По данным СМИ, этот небоскреб на 36 этажей в Аджмане является жилым домом. Однако о погибших или пострадавших на утро официальные источники не сообщали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2022 года в Дубае (ОАЭ) вспыхнул 35-этажный небоскреб Emaar. Здание, расположенное неподалеку от самого высокого здания планеты Бурдж-Халиф, охватило огнем от основания до крыши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!