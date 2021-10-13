В норвежском Конгсберге мужчина застрелил из лука трех человек, есть пострадавшие. Фото

В городе Конгсберг (Норвегия) в среду, 13 октября, мужчина из лука застрелил троих человек. Несколько граждан были ранены.

Об этом пишет Reuters. Как сообщили правоохранительные органы, злоумышленника задержали и доставили в полицейский участок города Драммен. По предварительной информации, сообщников у мужчины не было – он действовал один.

"Этот человек был задержан. Судя по имеющейся у нас информации,он совершал эти действия в одиночку. Несколько человек получили ранения, несколько человек погибли", – заявил журналистам начальник полиции Оэйвинд Аас.

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Преступление произошло около 18:30 в центре города Конгсберг, примерно в 80 км к юго-западу от столицы Норвегии Осло.

Уточняется также, что по некоторым данным, мужчина начал стрельбу из супермаркета Coop Extra, который находится в западной части города.

Полиция проводит проверку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в баре города Сент-Пол в США 10 октября произошла перестрелка, вследствие которой погибла девушка. Еще 14 человек были ранены.