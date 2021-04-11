В Норвегии мужчину нашли в квартире спустя 9 лет после смерти

В Осло (Норвегия) сотрудники полиции нашли тело пенсионера, которое пролежало в квартире девять лет.

Как сообщает телекомпания NRK, мужчине по имени Михаэль, тело которого нашли, в момент смерти было около 60 лет. И из упаковок молока и писем в доме следует, что умер он в апреле 2011 года.

Вскрытие показало, что смерть была естественной. Тело Михаэля обнаружили, когда полицейские вскрыли квартиру по просьбе консьержа для проверки пожарной сигнализации.

До 2018 года ему начисляли пенсию, а после Норвежское управление труда и социального обеспечения (NAV) прекратило это делать, поскольку долгое время не могло с ним связаться. Коммунальные платежи все годы автоматически списывались с банковского счета.

За девять лет, как отмечается, никто не сообщил о пропаже мужчины, хотя он был несколько раз женат и у него были дети. С соседями Михаэль не общался, поэтому после его пропажи они посчитали, что он переехал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России от передозировки неизвестным веществом умер 22-летний сын миллиардера. Его искали четыре дня.