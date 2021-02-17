В Нигерии боевики напали на колледж: есть убитые и сотни похищенных

В Нигерии вооруженная банда совершила набег на государственную колледж-интернат в общине Кагара (штат Нигер). В результате нападения один человек погиб, десятки учеников и сотрудников были похищены.

Штурм произошел ночью в среду, 17 февраля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей полиции.

Передавая слова свидетелей нападения, они отметили, что бандиты были одеты в студенческую форму. В общежитии рядом с учебным заведением находились сотни школьников, количество похищенных среди них и сотрудников неизвестно.

"Примерно в 2 часа ночи они штурмовали помещения для персонала колледжа", – заявил журналистам житель Кагары Абубакар Мохаммед.

Он также отметил, что видел, как утром полиция вынимала мертвое тело ученика из общежития.

"Они (нападающие. – Ред.) заставили сотрудников отвести их в общежитие к детям. Там похитили учеников вместе с некоторыми сотрудниками. Они убили одного из школьников в общежитии. Его тело сейчас находится в полицейском участке Кагары", – заявил Мохаммед.

При этом мужчина добавил, что жители общины ранее были в состоянии повышенной готовности после получения предупреждения о планируемом нападении.

"Примерно вчера вечером мы услышали информацию о том, что бандиты приближаются к нам, но мы не знали, где они нападут. Позже узнали, что они были на окраине Кагары, была паника", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на сухогруз Stevia и похитили восемь моряков: шесть из них – украинцы, еще двое граждане Албании.