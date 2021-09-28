В Нигерии боевики напали на деревню и убили десятки людей

В Нигерии в северо-западном штате Кадуна боевики напали на деревню Мадамай и убили минимум 34 человека. Еще семеро местных жителей были ранены.

Об этом в понедельник, 27 сентября, заявил комиссар государственной безопасности Самуэль Аруван, передает издание Aljazeera. Он уточнил, что нападение произошло поздно вечером в воскресенье.

По его словам, боевики открыли огонь в сторону военных, после чего армия вынудила нападавших отойти в результате интенсивной перестрелки. Аруван добавил, что двоих подозреваемых в организации нападения задержали и допросили.

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Кроме того, в штате Кадуна боевики в воскресенье совершили нападение на церковь в районе Качия. Там был убит один человек, еще несколько прихожан были серьезно ранены. Военные заявили, что за нападением стояли подозреваемые боевики и преступники, связанные с Исламским государством.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Нигерии вооруженные люди совершили налет на частную среднюю школу в городе Кадуна на северо-западе страны. Боевики похитили не менее 140 учеников и увезли их в неизвестном направлении.