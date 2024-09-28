В Нидерландах показали видео прощания с F-16: какие истребители возьмут на вооружение

Минобороны Нидерландов 27 сентября официально распрощалось с истребителями F-16 – в этот день в стране был списан последний самолет этой серии. Им на смену в Нидерландах приходят истребители F-35 и первые восемь самолетов уже прибыли в эту страну.

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Оборонное ведомство Нидерландов отметило, что "дарит Украине последние F-16 для борьбы с россиянами". Имеются в виду еще 18 самолетов к обещанным ранее 24. 14 из них в Румынии, где на этих машинах готовят украинских пилотов-истребителей.

"F-16 неоднократно доказывал свою ценность. Именно эти самолеты взлетали в воздух, когда система быстрого реагирования предупреждала о приближавшихся к воздушному пространству Нидерландов российских бомбардировщиках или входивших в него. Другим примером их дополнительной ценности можно привести мониторинг дамб: F-16 использовали инфракрасное оборудование, чтобы определить, не начали ли дамбы разрушаться", – рассказали в ведомстве.

F-35 Lightning II, отныне использующиеся в ВВС Нидерландов, относятся к семье малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения. Это разработка американской корпорации Lockheed Martin Aeronautics Company.

На F-35 использованы многие технологические решения, ранее отработанные на F-22. Есть три серийных варианта истребителя: F-35A со стандартным взлетом и приземлением, F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой и F-35C со взлетом с палубы авианосца с помощью катапульты.

На самолете установлена многофункциональная РЛС, эффективно действующая как по воздушным, так и по наземным целям. Двигатель самолета (разработка и производство Rolls-Royce Defence) позволяет полностью вооруженному F-35A с заполненными топливными баками выполнять маневры с перегрузкой в 9g.

Истребитель способен совершать полет со скоростью 1,2 Мах (т.е. в 1,2 раза превышать скорость звука) в течение 240 км без включения форсажной камеры.

F-35 имеет широкую номенклатуру вооружений. Среди них ракеты класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder, крылатые ракеты Storm Shadow и AGM-158 JASSM. Входят в номенклатуру и корректируемые бомбы JDAM, кластерные бомбы WCMD, управляемые авиабомбы AGM-154 и противотанковые ракеты Brimstone.

Амекриканские F-35 также вооружены тактической ядерной бомбой B61.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нидерландах считают вполне реалистичным план президента Владимира Зеленского по увеличению авиапарка Украины, "поскольку все еще много F-16 в других странах". А эта страна уже передает Украине 24 истребителя.

Ранее в пакете военной помощи Нидерланды предоставили Украине запчасти и другие ремонтные и расходные материалы для истребителей F-16. Также в этом пакете были ракеты класса "воздух – воздух" специально для этих истребителей.

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