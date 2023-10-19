В НАТО озабочены сближением Венгрии с Россией, – дипломат

В четверг, 19 октября, состоялась встреча послов стран-членов НАТО. Причиной переговоров стало то, что члены НАТО все больше обеспокоены углублением отношений Венгрии с Россией.

Об этом сообщает "Радио Свободная Европа". Несмотря на то, что война России против Украины все еще продолжается, события в венгерско-российских отношениях в последние дни ускорились.

В минувшую пятницу министр иностранных дел Петер Сийярто провел переговоры в Москве, а в этот вторник Виктор Орбан лично встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Пекине.

На этом фоне и состоялась встреча послов стран-членов НАТО.

Видео дня

"Мы все обеспокоены тем, что премьер-министр Венгрии встретился с президентом Путиным, в то время как Россия находится в состоянии войны с Украиной как агрессор", – сказал посол США в Будапеште Дэвид Прессман.

При этом Прессман сообщил, что регулярно ведет переговоры с различными министрами венгерского правительства по вопросам, затрагивающим венгерско-российские отношения.

"Мы рассматриваем Венгрию как союзника, но в то же время мы также видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на жестокую войну в Украине", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко ранее высказал мнение, что Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза, а не "второстепенным или третьестепенным". Пророссийская позиция нескольких стран ЕС, в частности, премьера Венгрии Виктора Орбана и победившей на выборах в этой стране лидера словацкой партии Smer Роберта Фицо, вероятно, не будет препятствием во время голосования, поскольку Евросоюз ждут кардинальные реформы.

Напомним, что Венгрия предложила странам ЕС снизить финансирование Украины с 50 млрд до 25 млрд евро в последующие годы. Виктор Орбан заявил, что нужно также учитывать, что деньги планируют выделять США, поэтому 50 млрд "может быть слишком много".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!