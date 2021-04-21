В Молдове прокомментировали дело об исчезновении украинского экс-судьи Чауса
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова намерено осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором экс-судью Николая Чауса предположительно вывезли из страны.
Об этом в интервью на канале Prime заявил глава правительства Аурелиу Чокой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"МИДЕИ направило в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть транспортное средство, на котором Чауса предположительно вывезли с территории Молдовы и поискать улики, которые могли бы это подтвердить", – сказал он.
Ранее МВД объявило о том, что обнаружило три автомобиля, на которых передвигались вероятные похитители, а также установило маршрут их передвижения. Одного человека задержали — подробности о нём не сообщаются. Позднее появились сообщения о том, что Чауса вывезли через молдо-украинскую границу на автомобиле посольства Украины, а за рулём находился военный атташе дипмиссии.
9 апреля МИД Молдовы передало Украине ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины Сергея Сметанюка для его уголовного преследования и привлечения к ответственности в связи с похищением Чауса.
Чокой, в свою очередь, сообщил, что к некоему сотруднику посольства есть вопросы.
"– Но есть ли подозреваемый, которым называют сотрудника посольства Украины в Молдове? – До тех пор, пока это не доказано... – Я сказал "подозреваемый". Презумпция невиновности. – Подозреваемый есть, и это подозрение должно быть доказано. Мы сделали запрос на то, чтобы с этим сотрудником посольства поговорили представители Генпрокуратуры. Чтобы он дал разъяснения".
По словам Чокоя, украинская сторона оказывает содействие молдавским властям: "Давайте вместе посмотрим, что же произошло. У меня такое впечатление, что у Киева тоже есть вопросы относительно того, что же это было".
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский сообщил, что во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки обсуждали содержание ноты МИД Молдовы о похищении судьи Чауса;
также появилась информация, что беглый украинский судья Николай Чаус после исчезновения в Молдове якобы нашелся в Румынии.