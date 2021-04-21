В Молдове прокомментировали дело об исчезновении украинского экс-судьи Чауса

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова намерено осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором экс-судью Николая Чауса предположительно вывезли из страны.

Об этом в интервью на канале Prime заявил глава правительства Аурелиу Чокой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"МИДЕИ направило в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть транспортное средство, на котором Чауса предположительно вывезли с территории Молдовы и поискать улики, которые могли бы это подтвердить", – сказал он.

Ранее МВД объявило о том, что обнаружило три автомобиля, на которых передвигались вероятные похитители, а также установило маршрут их передвижения. Одного человека задержали — подробности о нём не сообщаются. Позднее появились сообщения о том, что Чауса вывезли через молдо-украинскую границу на автомобиле посольства Украины, а за рулём находился военный атташе дипмиссии.

9 апреля МИД Молдовы передало Украине ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины Сергея Сметанюка для его уголовного преследования и привлечения к ответственности в связи с похищением Чауса.

Чокой, в свою очередь, сообщил, что к некоему сотруднику посольства есть вопросы.

"– Но есть ли подозреваемый, которым называют сотрудника посольства Украины в Молдове? – До тех пор, пока это не доказано... – Я сказал "подозреваемый". Презумпция невиновности. – Подозреваемый есть, и это подозрение должно быть доказано. Мы сделали запрос на то, чтобы с этим сотрудником посольства поговорили представители Генпрокуратуры. Чтобы он дал разъяснения".

По словам Чокоя, украинская сторона оказывает содействие молдавским властям: "Давайте вместе посмотрим, что же произошло. У меня такое впечатление, что у Киева тоже есть вопросы относительно того, что же это было".

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