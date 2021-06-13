Пока еще рано подводить какие-то конкретные итоги саммита большой семерки и наверняка к этой теме придется вернуться еще не раз, но один сюжет можно комментировать уже сейчас. Речь идет о возвращении США в высшую политическую лигу. Сейчас, когда Трампа нет у власти полгода, отчетливо видно, насколько он смог уронить авторитет США и это видно по тем усилиям, которые предпринимает Байден в этом направлении. Пожалуй, самым заметным признаком возврата США в большую игру является позиция Франции и вот почему. За четыре года Трамп успел не просто разрушить союзнические или даже доброжелательные отношения с Европой и с большей частью союзников, но и своими хамскими выходками он спровоцировал отпор, в том числе – Евросоюза. Но когда мы говорим о позиции ЕС, имеем ввиду Германию и Францию, а если быть еще более точным – Францию и ее президента Макрона.

Такой расклад возник после того, как Ангела Меркель заявила об окончании своей политической карьеры на посту канцлера ФРГ и по сути, сама себя определила в категорию "хромой утки". Это значит, что к ее мнению еще будут прислушиваться, но только по текущим вопросам и вопросам, касающимся ближней перспективы. Все, что касается длинной игры и стратегических узоров, уже не ее удел. Ее заявление о дембеле запустило режим "хромой утки" намного раньше, чем это бывает обычно. Если в стандартной ситуации он включается с началом предвыборной кампании, где у канцлера есть шанс остаться у власти, то когда проходит вот такой сигнал, то политика списывают со счетов.

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А в этом случае активным спикером остается Макрон. Да, впереди у него – свои выборы, но он готовится бороться за второй срок и выборы эти состоятся только в следующем году, а пока он – в игре. И в таком случае именно он стал той фигурой, которая в отсутствии Меркель действует от лица Европы. Ему было легко заработать себе авторитет жесткой критикой Трампа. Но с другой стороны, ему это было на руку и плюс к тому Трамп демонстрировал авторитарный стиль правления и умело играя на слабостях своего визави, можно было подталкивать его в нужном направлении, либо вызывать его гнев в тот момент, когда Макрону нужна поддержка ЕС.

Нельзя сказать, что Макрон полностью манипулировал Трампом, но тем не менее, он преуспел в отдельных, важных эпизодах. Достаточно вспомнить предыдущий саммит, состоявшийся в курортном французском Биарице, где он отыгрался на Трампе как на гармошке. Между прочим, тогда это заметили многие и зачли это в копилку Макрона. И вот ситуация изменилась. Теперь позиция противостояния "непредсказуемой Америке" – не проходит, поскольку Байден – антипод Трампа. Он никого не раздражает своим хамством и прекрасно владеет всеми дипломатическими приемами, о которых Трамп вообще не имел представления, а Макрон – учился этому там, где Байден преподавал.

И это не удивительно, поскольку президент США в политике дольше, чем Макрон живет на этом свете. Поэтому весь тот арсенал, который сослужил Макрону хорошую службу при Трампе, здесь оказался совершенно непригодным и ему пришлось включать заднюю скорость хотя бы потому, что Байден несколько раз, показательно, сыграл на упреждение, тем самым показывая Макрону, что его игра не просто просчитана, но переиграна в таком темпе, что за Байденом просто не угнаться.

Ярким примером того, как он утратил инициативу так, что с этим просто ничего не поделать, является ответ Байдена на то, как Макрон критиковал США за то, что те скупают всю произведенную в США вакцину и генерил своими инициативами о том, что надо сколько-то там тысяч доз отправить в бедные страны. А Байден ответил асимметрично. Он просто объявил о том, что США приняли решение об отказе от лицензирования технологий производства вакцин. Де-факто это значит, что любая страна, имеющее соответствующее фармпроизводство, теперь способна запустить выпуск вакцин самостоятельно, а не просить ее у кого-то или становиться в очередь за нею.

А Европа к этому оказалась явно не готовой и ответить на это просто нечем. И пока Макрон пытался найти, чем на это ответить, Байден сделал контрольный выстрел и объявил о том, что правительство США закупает у Файзер полмиллиарда доз для того, чтобы поставить их странам, особо нуждающимся и не имеющим возможности ни закупить, ни произвести вакцину. При этом он призвал остальные развитые страны подключиться к инициативе, чтобы сформировать фонд в миллиард доз. Тем самым Штаты показали, что в таком благородном деле они выступили не просто инициаторами, но реально берут на себя половину этих усилий.

И Макрону пришлось отступить. Он понял, что это игрок совсем другой весовой категории и что все его движения просчитаны на несколько шагов вперед. Более того, все отмечают очень важное свойство Байдена. Он не увлекается одиночной игрой, но умеет расставлять умных и амбициозных людей на важных направлениях и делегирует им большой кусок профильной работы, безусловно доверяя их порядочности и профессионализму.

А у Макрона с этим – проблема. Он не то, что тяготеет к авторитаризму, но самоутверждение является его внутренней пружиной и оно требует быть все время на виду, чтобы все лавры доставались ему. Байден же играет командную игру и команда у него весьма неплохая и профессиональная. Получается, что Макрон не просто не смог просчитать характер действий Байдена, но это в принципе невозможно потому, что тот отдал большие куски работы коллегам, а всех их не вычислишь и не просчитаешь. Байден слишком опытный игрок, чтобы бодаться с выскочкой, который решил, что схватил Бога за бороду.

Это лишь один из эпизодов, а на самом деле, примерно в таком стиле Макрон пропустил подачу по Китаю, Ирану, Израилю, по парниковым газам и еще много по чему и тут бы ему зацепиться за Меркель, но она уже на выходе и делает свой "дембельский аккорд". А это значит что то, что дало ему возможность возвыситься, в итоге сыграло против него. И теперь все партнеры по семерке видят, что Штаты вернулись в большую политику и без проблем поведут в нужном направлении. Именно сейчас ему нужно показать умение держать марку так же высоко в новых условиях, но ему это не удается.

Весь авторитет, который он заработал на противостоянии Трампу, резко выходит из моды и в ближайшей перспективе будет выглядеть как моветон. Продолжать в том же духе уже нельзя, а по-другому – пока не получается. Единственное, что остается в такой ситуации, пристраиваться вслед за ведущим и делать правильные вещи, которые формируют бойцы супертяжи.

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