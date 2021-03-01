В мире впервые за семь недель выросла заболеваемость COVID-19 – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые за семь недель зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга в понедельник, 1 марта, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Значительный рост числа заражений COVID-19 отмечают в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

По данным ВОЗ, за неделю с 22 по 28 февраля в мире выявили 2,65 млн новых случаев заражения. Из них 1,12 млн – в Северной и Южной Америке, 1,05 млн – в Европе, 171 тыс. – в Юго-Восточной Азии, 207 тыс. – в Восточном Средиземноморье, 50 тыс. – в Африке.

Напомним, по состоянию на понедельник, 1 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 114,8 млн человек. За минувший день выявили 311 997 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,8 млн человек, около 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

В Украине за сутки госпитализированы почти 2 тысячи человек с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США женщина 150 дней болела коронавирусом. Она попала в больницу с тяжелым течением COVID-19 и пневмонией в июле 2020 года, а выздоровела в ноябре.