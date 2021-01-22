В Минске 35-летний мужчина совершил самоподжог на площади. Фото и видео

В пятницу, 22 января, на площади Независимости в Минске совершил самоподжог 35-летний местный житель.

Как сообщает в Telegram Следственный комитет Беларуси, напротив здания на улице Советской молодой человек облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

"Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения", – говорится в сообщении.

Оказалось, что пострадавший неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности – по статье 328 (Незаконный оборот наркотических средств).

Сейчас медики контролируют физическое состояние мужчины. Следствие собирает сведения, в том числе о его психическом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября в белорусском городе Смолевичи мужчина совершил акт самосожжения возле отделения милиции.