В МИД Словакии отреагировали на заявление Зеленского об 'открытии второго энергетического фронта'

Министерство иностранных дел Словакии отреагировало на заявление президента Владимира Зеленского. В ней он утверждал, что "Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины"

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Об этом сообщает министерство иностранных дел Словакии в соцсети Х (Twitter). Отмечается, что в ведомстве возмущены словами украинского президента.

"Мы внимательно следим за коммуникациями украинской стороны и считают заявления, сделанные в отношении премьера Словакии Роберта Фицо, преувеличенными. альянс с Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве отметили, что словацкое правительство поставило перед собой цель усиления энергетического сотрудничества с Украиной. Это стало одним из приоритетов в их дорожной карте.

"С начала конфликта мы помогали и будем продолжать помогать беззащитному народу Украины в гуманитарном плане, в пределах наших возможностей. Также наш партнер, Министерство иностранных дел Украины, не должен упускать из виду тот факт, что российский газ, который распределяется через их территорию, приносит высокие и значительные доходы Украине, которая в них очень нуждается. Мы прекрасно понимаем, что они подвергаются долговременному военному конфликту, но именно поэтому им не стоит создавать себе новых врагов и фабриковать появление какого-нибудь второго фронта, ведь государства-члены Европейского Союза, в том числе и Словакия, поддерживают Украину и ее народ", – резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что Словакия считает неправильным и иррациональным "молчаливое согласие" Европейского Союза (ЕС) с решением украинских властей прекратить транзит российского газа. Поскольку это может привести к росту стоимости газа в ЕС на 10-12 евро/МВт-час, правительство Словакии готовится к ответным односторонним действиям. Об этом в открытом письме президенту Европейского совета Антониу Средстве и президентке Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен пожаловался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Фицо пригрозил ограничить поставки электроэнергии из своей страны в Украину и посетил Кремль, где состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Зеленский на это заявил, что Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

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