В МИД опровергли фейк об ограничениях на передвижение украинцев на территории ЕС: о чем идет речь

В Министерстве иностранных дел опровергли ложную информацию о якобы ограничениях на передвижение украинцев внутри Европейского Союза. Там призвали доверять только информации из официальных источников.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД. "Сообщения об "ограничениях на передвижение украинцев внутри ЕС" и подобные необоснованны и не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

В этой связи граждан призвали ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников, в том числе с официального сайта МИД, а также социальных сетей ведомства и зарубежных дипломатических учреждений.

Кроме того, по поводу информации об изменении правил въезда или условий для украинцев за границей, можно обратиться в посольства или консульства соответствующей страны.

Напомним, Ирландия ужесточает правила для переселенцев из Украины. Уже с 29 января помощь для проживающих в государственном жилье уменьшается с 220 евро до 38,8 евро в неделю, то есть примерно с 9,2 тыс. грн. до 1,6 тыс. грн. Кроме того, бесплатное жилье украинцам будет предоставляться всего на 90 дней, тогда как раньше проживать в нем разрешалось бессрочно.

Как сообщал OBOZ.UA, для украинцев в Чехии ощутимо изменились правила проживания. В частности, с 1 сентября резко сократится срок предоставления бесплатного жилья, а уже с 1 января беженцам запрещено выбирать место жительства и тип недвижимости. В то же время выросли размеры выплат на жилье для уязвимых категорий.

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