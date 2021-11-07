В Мексике грузовик протаранил автомобили на трассе, погибли 19 человек. Видео момента аварии

В Мексике в субботу, 6 ноября, произошла масштабная смертельная авария, в которой погибли 19 человек. Грузовой автомобиль протаранил на трассе, соединяющей Мехико и Пуэбла, сразу шесть автомобилей.

Некоторые машины после столкновения загорелись, сообщает ABS-CBN News. Пострадали по меньшей мере трое людей, их госпитализировали (чтобы посмотреть фото с места ДТП и видео момента аварии, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Инцидент произошел около полудня на пункте взимания платы за проезд Сан-Маркос – Уикстоко. Дорогу закрыли на восемь часов, а транспортный поток перевели на другую трассу. Шоссе вновь открылось после 20:30.

Как пишет Austin Latino, грузовик, который врезался в машины, перевозил химикаты, емкости с которыми упали с него неподалеку от дороги. На кадрах видно, что транспортное средство уже горело в тот момент, когда протаранило другие авто.

Предварительно известно, что водитель грузовика потерял управление, вероятно, у машины отказали тормоза. Мужчина погиб на месте аварии.

На участке ДТП работали аварийные службы, парамедики, муниципальная полиция и полиция штата, людей доставляли в больницу вертолетами.

🇲🇽 | Video del momento exacto del accidente de una autopista #MexicoPuebla donde hay 19 muertos. Video de: @QuePocaMadre_Mx



⚠️ATENCIÓN: VIDEO SENSIBLE VEA BAJO SU PROPIO RIESGO. ⚠️ pic.twitter.com/unOOzhhOQR — Página 13 (@pagina_13) November 7, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Мексики возле города Сонойота столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В ДТП погибли 16 человек, 22 получили ранения.