В Мали военные арестовали временного президента и премьера

В Мали военные арестовали временного президента страны Ба Ндау, а также главу правительства Моктара Уане. Их обоих доставили на военную базу.

Об этом сообщает издание Associated Press. После Организация объединенных наций (ООН) и международное сообщество призвали освободить задержанных.

Ранее переходное правительство Мали ушло в отставку, а временный президент поручил главе кабмина сформировать другое. Поэтому предполагают, что арест Ндау и премьера, вероятно, стал реакцией военных на обнародованный ранее состав нового правительства.

Посольство США в столице Мали Бомако призвало американцев ограничить свои передвижения. На улицах города начались беспорядки.

Миссия ООН в стране, а также местный комитет по мониторингу переходного периода с членами международного сообщества осудили арест временных президента и премьер-министра Мали. Было выпущено совместное заявление, в котором отметили: военные, арестовавшие Ндау и Уане, "будут нести персональную ответственность за их безопасность".

Кроме этого, указывается, что авторы заявления поддерживают переходные органы власти, а международное сообщество осуждает любые принудительные действия и отставки. Там предупредили о прибытии делегация ECOWAS в Мали 25 мая. Миссия ООН готова сотрудничать с ней, чтобы вернуться к переходному периоду в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL: