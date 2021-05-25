В Мали военные арестовали временного президента и премьера
В Мали военные арестовали временного президента страны Ба Ндау, а также главу правительства Моктара Уане. Их обоих доставили на военную базу.
Об этом сообщает издание Associated Press. После Организация объединенных наций (ООН) и международное сообщество призвали освободить задержанных.
Ранее переходное правительство Мали ушло в отставку, а временный президент поручил главе кабмина сформировать другое. Поэтому предполагают, что арест Ндау и премьера, вероятно, стал реакцией военных на обнародованный ранее состав нового правительства.
Посольство США в столице Мали Бомако призвало американцев ограничить свои передвижения. На улицах города начались беспорядки.
Миссия ООН в стране, а также местный комитет по мониторингу переходного периода с членами международного сообщества осудили арест временных президента и премьер-министра Мали. Было выпущено совместное заявление, в котором отметили: военные, арестовавшие Ндау и Уане, "будут нести персональную ответственность за их безопасность".
Кроме этого, указывается, что авторы заявления поддерживают переходные органы власти, а международное сообщество осуждает любые принудительные действия и отставки. Там предупредили о прибытии делегация ECOWAS в Мали 25 мая. Миссия ООН готова сотрудничать с ней, чтобы вернуться к переходному периоду в стране.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 августа 2020-го в Мали произошла стрельба на военной базе за пределами столицы Бамако. Несколько высокопоставленных военных чинов при поддержке армии захватили аэропорт, центральный офис телевидения и первых лиц государства. В частности, был арестован президент страны Ибрагим Бубакар Кейт.
В январе этого года на северо-востоке Мали в результате атаки с использованием самодельного взрывного устройства погиб миротворец ООН, еще один получил ранения.