В Лондоне хотят закрыть рынки, работавшие почти 900 лет: в чем причина

С 2028 года в Лондоне могут прекратить работу старейшие мясные и рыбные рынки. Мясной рынок Smithfield и рыбный Billingsgate, существующие уже 850 лет, будут закрыты после того, как городская корпорация проголосовала за прекращение их поддержки.

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Корпорация заверила, что будет работать с трейдерами, чтобы помочь им найти альтернативные помещения. Об этом сообщает ВВС.

Работники рынка заявили, что решение лондонской корпорации ознаменует утрату лондонской традиции. В то же время некоторые торговцы уверены, что все дело в деньгах.

Крупнейший в Великобритании и один из крупнейших в Европе оптовый рынок мяса Smithfield в текущей версии работает с 1860-х годов. До этого это был рынок скота, который существовал еще в средневековье. Работа по превращению этого места в новый культурный и коммерческий центр, включающий новый Лондонский музей, уже началась.

В то же время на месте крупнейшего в Британии рыбного рынка Billingsgate планируется построить тысячи новых домов. Первоначально рынок функционировал на Lower Thames Street с 1327 года, а затем переехал на свое нынешнее место в восточный Лондон в 1982 году. Компания поставляет рыбу в различные предприятия, включая рыботорговцев, магазины, торгующие рыбой с картофелем фри, магазины деликатесов и рестораны.

Первоначально лондонская корпорация планировала перенести оба рынка, а также New Spitalfields в Лейтоне на специально построенную площадку стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов в Дагенхэме. Однако от этого плана отказались из-за проблем с расходами, поскольку местный совет уже потратил 308 млн фунтов стерлингов на покупку и рекультивацию площадки в Дагенхэме.

Примечательно, что решение о закрытии рынков и предоставлении трейдерам компенсации было принято судом общего совета корпорации. Теперь корпорации придется подать частный законопроект в парламент, поскольку она стремится освободить себя от юридической ответственности за управление рынками. Но пока торговцы смогут продолжать свою деятельность на рынках как минимум до 2028 года.

Напомним, сотрудники портов, которые занимаются перевалкой грузов на Восточном побережье США, объявили массовую забастовку впервые с 1977 года из-за заработной платы и автоматизации.

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