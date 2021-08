В Ливане взорвался топливный резервуар: 20 погибших, 79 раненных. Фото и видео ЧП

В ливанской деревне Тлейл в северном районе Аккар 15 августа взорвался танкер-газовоз. В результате ЧП погибли 20 человек и 79 были ранены.

Пострадавших с места происшествия эвакуировали сотрудники ливанского Красного Креста. Об этом сообщает AlarabiyaNews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как несколько машин скорой помощи доставляют пострадавших от взрыва топливного резервуара в больницы района.

Министр здравоохранения Хамад Хасан призвал все больницы на севере страны и в столице Бейруте принять раненных, добавив, что правительство оплатит их лечение.

Красный Крест Ливана заявил, что на месте взрыва работали 22 его подразделения. Группы спасателей извлекли 20 тел и эвакуировали 79 человек, которые были ранены или получили ожоги.

Отмечается, что к ЧП привела проблема с серьезной нехваткой топлива, с которой столкнулся Ливан. Виной этому, по данным местных СМИ, стали контрабанда, накопление запасов и неспособность правительства, испытывающего нехватку денежных средств, обеспечить поставки импортного топлива.

Примечательно, что бывший премьер-министр Ливана Саад Харири призвал к отставке президента Мишеля Ауна на фоне такого смертоносного инцидента в стране.

"Взрыв в Аккаре ничем не отличается от взрыва в порту Бейрута. Что произошло в этих двух преступлениях: если бы существовала страна, уважающая людей, ее должностные лица ушли бы в отставку, начиная с президента республики и заканчивая последним лицом, ответственным за это пренебрежение. Хватит. Жизнь и безопасность ливанцев являются приоритетом", – написал он в своем Twitter.

