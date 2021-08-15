В Ливане взорвался топливный резервуар: 20 погибших, 79 раненных. Фото и видео ЧП
В ливанской деревне Тлейл в северном районе Аккар 15 августа взорвался танкер-газовоз. В результате ЧП погибли 20 человек и 79 были ранены.
Пострадавших с места происшествия эвакуировали сотрудники ливанского Красного Креста. Об этом сообщает AlarabiyaNews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как несколько машин скорой помощи доставляют пострадавших от взрыва топливного резервуара в больницы района.
Министр здравоохранения Хамад Хасан призвал все больницы на севере страны и в столице Бейруте принять раненных, добавив, что правительство оплатит их лечение.
Красный Крест Ливана заявил, что на месте взрыва работали 22 его подразделения. Группы спасателей извлекли 20 тел и эвакуировали 79 человек, которые были ранены или получили ожоги.
Отмечается, что к ЧП привела проблема с серьезной нехваткой топлива, с которой столкнулся Ливан. Виной этому, по данным местных СМИ, стали контрабанда, накопление запасов и неспособность правительства, испытывающего нехватку денежных средств, обеспечить поставки импортного топлива.
Примечательно, что бывший премьер-министр Ливана Саад Харири призвал к отставке президента Мишеля Ауна на фоне такого смертоносного инцидента в стране.
"Взрыв в Аккаре ничем не отличается от взрыва в порту Бейрута. Что произошло в этих двух преступлениях: если бы существовала страна, уважающая людей, ее должностные лица ушли бы в отставку, начиная с президента республики и заканчивая последним лицом, ответственным за это пренебрежение. Хватит. Жизнь и безопасность ливанцев являются приоритетом", – написал он в своем Twitter.
Watch: Video shows people reacting following the explosion from a gas tanker that erupted in #Lebanon's Akkar district.https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/UDkLnEYekW— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2021
Деревня Тлейл находится примерно в четырех километрах от сирийской границы. По данным СМИ, правоохранители взялись установить, не готовилось ли топливо в танкере для контрабанды в Сирию, где цены намного выше, чем в Ливане.
Взрыв 15 августа стал самым смертоносным в стране после катастрофического ЧП 4 августа 2020 года в порту Бейрута, в результате которого погибли по меньшей мере 214 человек, тысячи были ранены, а также сильно разрушена инфраструктура части столицы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в прошлом году 4 августа в порту Бейрута взорвались более 2,7 тонн аммиачной селитры. В результате ЧП погибли более двухсот человек, еще несколько тысяч были ранены.
Взрыв был настолько мощным, что вызвал большие разрушения в городе. Убытки ориентировочно оценивали более чем в $15 млрд. Из-за этой аварии ушло в отставку тогдашнее правительство страны. То, как выглядит порт через год после взрыва, – смотрите на видео.