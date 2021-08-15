В Ливане взорвался топливный резервуар: 20 погибших, 79 раненных. Фото и видео ЧП

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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В Ливане взорвался топливный резервуар: 20 погибших, 79 раненных. Фото и видео ЧП

В ливанской деревне Тлейл в северном районе Аккар 15 августа взорвался танкер-газовоз. В результате ЧП погибли 20 человек и 79 были ранены.

Пострадавших с места происшествия эвакуировали сотрудники ливанского Красного Креста. Об этом сообщает AlarabiyaNews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как несколько машин скорой помощи доставляют пострадавших от взрыва топливного резервуара в больницы района.

Взрыв в Тлейле
Видео дня

Министр здравоохранения Хамад Хасан призвал все больницы на севере страны и в столице Бейруте принять раненных, добавив, что правительство оплатит их лечение.

Взрыв танкера-газовоза унес 20 жизней

Красный Крест Ливана заявил, что на месте взрыва работали 22 его подразделения. Группы спасателей извлекли 20 тел и эвакуировали 79 человек, которые были ранены или получили ожоги.

79 человек пострадали в результате взрыва

Отмечается, что к ЧП привела проблема с серьезной нехваткой топлива, с которой столкнулся Ливан. Виной этому, по данным местных СМИ, стали контрабанда, накопление запасов и неспособность правительства, испытывающего нехватку денежных средств, обеспечить поставки импортного топлива.

Примечательно, что бывший премьер-министр Ливана Саад Харири призвал к отставке президента Мишеля Ауна на фоне такого смертоносного инцидента в стране.

"Взрыв в Аккаре ничем не отличается от взрыва в порту Бейрута. Что произошло в этих двух преступлениях: если бы существовала страна, уважающая людей, ее должностные лица ушли бы в отставку, начиная с президента республики и заканчивая последним лицом, ответственным за это пренебрежение. Хватит. Жизнь и безопасность ливанцев являются приоритетом", – написал он в своем Twitter.

Деревня Тлейл находится примерно в четырех километрах от сирийской границы. По данным СМИ, правоохранители взялись установить, не готовилось ли топливо в танкере для контрабанды в Сирию, где цены намного выше, чем в Ливане.

ЧП произошло в деревне Тлейл района Аккар (Ливан)

Взрыв 15 августа стал самым смертоносным в стране после катастрофического ЧП 4 августа 2020 года в порту Бейрута, в результате которого погибли по меньшей мере 214 человек, тысячи были ранены, а также сильно разрушена инфраструктура части столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в прошлом году 4 августа в порту Бейрута взорвались более 2,7 тонн аммиачной селитры. В результате ЧП погибли более двухсот человек, еще несколько тысяч были ранены.

  • Взрыв был настолько мощным, что вызвал большие разрушения в городе. Убытки ориентировочно оценивали более чем в $15 млрд. Из-за этой аварии ушло в отставку тогдашнее правительство страны. То, как выглядит порт через год после взрыва, – смотрите на видео.

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