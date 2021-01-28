В Ливане вспыхнули протесты из-за карантина: ранены более 200 человек

В Ливане вспыхнули протесты из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Население недовольно карантинным режимом и комендантским часом.

В результате столкновений с силовиками в Триполи пострадали уже 226 человек. Об этом агентству Al-Wataniya сообщил представитель Ливанского Общества Красного Креста.

Большинству раненых оказали медицинскую помощь на месте. Ливанская армия взяла под контроль основные площади города, там патрулирует бронетехника. Власти попросили людей соблюдать комендантский час и не участвовать в уличных акциях протеста.

Отмечается, что протестующие вышли выразить недовольство из-за того, что карантин свел до минимума экономическую активность и повлек за собой разорение мелких и средних предприятий. Уровень безработицы в стране достиг 60%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети запустили фейк о мощном взрыве на протестах против локдауна в Нидерландах. Его быстро подхватили росСМИ и начали писать, якобы мост уничтожили протестующие.