В Литве введут чрезвычайное положение из-за 'шантажа мигрантами' на границе

Сейм Литвы принял решение ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на границе с Беларусью. Он начнет действовать с полуночи 10 ноября и продлится месяц.

За соответствующее решение во вторник, 9 ноября, проголосовало 122 депутата, один был против, передает издание lrt. Режим ЧП ввели впервые в истории Литвы после становления независимости.

Такое предложение накануне озвучила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, ее поддержало правительство. Причиной стала критическая ситуация возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралось несколько тысяч мигрантов. Они пытаются прорваться через забор, который охраняют польские пограничники.

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"Сейм и правительство уже приняли меры по ликвидации этой чрезвычайной ситуации. К сожалению, этих инструментов и по сей день недостаточно. Ввиду усиления недавней гибридной атаки белорусского режима на Польшу, ее организованного и массового характера, внедрение режима ЧП необходимо", – заявила она.

ЧП будет действовать на участке границы и на территории, которая отдалена от границы на пять километров в глубь страны. Кроме того, под ограничения попадают места расселения мигрантов в Вильнюсе, Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддерживает такое решение и призвал депутатов проголосовать за него. По его мнению, такой радикальный шаг минимально повлияет на права граждан Литвы, которые проживают в приграничной зоне.

Какие ограничения будут действовать:

ограничено движение транспорта в приграничной зоне без разрешения пограничников

запрет на въезд на эту территорию для литовцев. Исключение составляют местные жители, и граждане, у которых есть там недвижимость;

в местах введения ЧП спецслужбы смогут проверять транспорт, граждан и их вещи на предмет незаконного хранения оружия, боеприпасов и опасных веществ.

Напомним: ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Около четырех тысяч мигрантов (речь идет о беженцах из Ирака, Ирана и Сирии) продолжают находиться на границе, намереваясь попасть через территорию Польши в Германию. Днем 9 ноября они вновь попытались прорваться через забор, который охраняют польские пограничники и военные.

В Польше уверены, что ситуация напрямую контролируется белорусскими спецслужбами под руководством нелегитимного президента Александра Лукашенко в ответ на западные санкции против Минска.

Как сообщал OBOZREVATEL, стихийный наплыв беженцев 8 ноября на границе Польши и Беларуси вызвал тревогу Анджея Дуды, который созвал экстренное совещание по госбезопасности.