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В Литве начали сбор на покупку 500 дронов для Украины: планируют собрать 300 тыс. евро

Ульяна Виноградова
Мир
1 минута
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В Литве начали сбор на покупку 500 дронов для Украины: планируют собрать 300 тыс. евро

В Литве началась акция поддержки Украины под названием "Песни дронов". Это – сбор на покупку 500 дронов для ВСУ. Цель организаторов – собрать 300 тыс. евро, чтобы закупить БПЛА ко Дню независимости нашей страны, 24 августа.

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Об этом сообщает Delfi. Кампания поддержки направлена ​​на закупку дронов-камикадзе TORO типа FPV.

По словам Раймундаса Алекнавичюса, основателя организации "Maži, bet stiprūs" ("Малы, но сильны"), которая организовывает акцию поддержки, одним из наиболее влиятельных факторов войны и методов для противостояния российской агрессии, является использование дронов.

"Война в Украине войдет в мировую военную историю как война постоянно эволюционирующих технологий дронов. Наряду с боевыми Bayraktar, коммерческими DJI и различными беспилотниками с неподвижным крылом, в войне Украины и России в настоящее время все большее значение приобретают дроны-камикадзе типа FPV", – сказал он.

Сбор стартовал в среду, 19 июля. К слову, БПЛА TORO типа FPV считаются одним из лучших дронов-камикадзе в своем классе.

Технические характеристики дрона TORO:

– грузоподъемность — 1,1 кг и 1,6 кг с боевой частью;

– дальность полета — 15 км и 10 км;

– радиус обнаружения цели — 200 м;

– скорость развертывания — до 5 мин.

В Литве начали сбор на покупку 500 дронов для Украины: планируют собрать 300 тыс. евро

"Украина рождается каждый день, когда она не умирает. Поэтому рой из 500 дронов, присланный Литвой по случаю Дня независимости страны, будет лучшим подарком, который мы сейчас ей можем сделать", – добавил Алекнавичюс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Литве было объявлено о создании коалиции разминирования для помощи Украины. Там пригласили другие страны присоединиться и оказать помощь государству, пострадавшему от российской агрессии.

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