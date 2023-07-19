В Литве начали сбор на покупку 500 дронов для Украины: планируют собрать 300 тыс. евро

В Литве началась акция поддержки Украины под названием "Песни дронов". Это – сбор на покупку 500 дронов для ВСУ. Цель организаторов – собрать 300 тыс. евро, чтобы закупить БПЛА ко Дню независимости нашей страны, 24 августа.

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Об этом сообщает Delfi. Кампания поддержки направлена ​​на закупку дронов-камикадзе TORO типа FPV.

По словам Раймундаса Алекнавичюса, основателя организации "Maži, bet stiprūs" ("Малы, но сильны"), которая организовывает акцию поддержки, одним из наиболее влиятельных факторов войны и методов для противостояния российской агрессии, является использование дронов.

"Война в Украине войдет в мировую военную историю как война постоянно эволюционирующих технологий дронов. Наряду с боевыми Bayraktar, коммерческими DJI и различными беспилотниками с неподвижным крылом, в войне Украины и России в настоящее время все большее значение приобретают дроны-камикадзе типа FPV", – сказал он.

Сбор стартовал в среду, 19 июля. К слову, БПЛА TORO типа FPV считаются одним из лучших дронов-камикадзе в своем классе.

Технические характеристики дрона TORO:

– грузоподъемность — 1,1 кг и 1,6 кг с боевой частью;

– дальность полета — 15 км и 10 км;

– радиус обнаружения цели — 200 м;

– скорость развертывания — до 5 мин.

"Украина рождается каждый день, когда она не умирает. Поэтому рой из 500 дронов, присланный Литвой по случаю Дня независимости страны, будет лучшим подарком, который мы сейчас ей можем сделать", – добавил Алекнавичюс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Литве было объявлено о создании коалиции разминирования для помощи Украины. Там пригласили другие страны присоединиться и оказать помощь государству, пострадавшему от российской агрессии.

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