В Литве экстренно прервали брифинг политиков на базе НАТО из-за российских самолетов. Видео

В Литве проведение пресс-конференции президента Гитанаса Науседы с премьер-министром Испании Педро Санчесом 8 июля внезапно прервали оповещения о тревоге, после чего в небо срочно поднялись испанские истребители. Мероприятие проходило на авиабазе НАТО в городе Шуляй.

События разворачивались в прямом эфире, ролик опубликовало издание El Pais. Вскоре стало известно, что причиной инцидента во время официальной встречи стали два военных самолета РФ, которые были зафиксированы возле границы страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что во время выступления Науседы к Санчесу подошел представитель размещенного на базе испанского контингента, сообщив ему что-то. Президента и премьера отвели в сторону. Трибуны и флаги были сняты, а представители СМИ разошлись, чтобы освободить путь к взлету самолетов.

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Испанские истребители, базирующиеся в Литве в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, вылетели в 10:55, передает Reuters. В Минобороны Литвы отметили, что это произошло после сообщений о том, что военный самолет вылетел из Калининградской области России без представления плана полета.

Пресс-офицер ВС Литвы капитан Андрюс Дилда вскоре объяснил журналистам, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем у литовской границы службы слежения зафиксировали два воздушных судна, которые двигались без согласованного полетного плана. Они также не поддерживали связь с наземным центром управления полетами.

"Поэтому для опознания было задействовано воздушную полицию (так называют размещение по ротации на литовской авиабазе Зокняй истребителей стран-членов НАТО)", – процитировало его издание Delfi.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Facebook добавил, что "испанским истребителям пришлось срочно подняться после получения опасного сигнала и осуществить незапланированный рейс". Отмечается, что подобное сопровождение является обычной процедурой опознания, иногда оно происходит не раз в день. Угрозы для Санчеса или Науседа не было, добавил пресс-секретарь президента Литвы.

После взлета истребителей пресс-конференция восстановилась, и Санчес поблагодарил пилотов за тяжелую работу, которую они делают для защиты территориальной целостности Литвы, "как мы только-что увидели".

Спустя несколько часов в Минобороны РФ заявили, что два российских бомбардировщика Су-24 в этот день "выполнили плановый полет" над якобы нейтральными водами Балтийского моря, при этом "не нарушая границ других государств".

Отметим: семь испанских истребителей Eurofighter базируются на авиабазе Шяуляй с 30 апреля в рамках миссии воздушной полиции НАТО, которая также учитывает четыре итальянских самолета F-35 на эстонском авиабазе Эмари.

Миссия воздушной полиции в Балтии регулярно следит за военной авиацией РФ, которая осуществляет полеты над международными водами над Балтийским морем между материковой частью России и Калининградским анклавом. Российские самолеты часто летают, не подавая плана полета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля НАТО подняли свою авиацию с баз в Литве, Эстонии, Польши и Дании, чтобы отследить и перехватить истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков России над Балтийским морем.