В Латвии вспыхнул пожар на заводе, где выпускали дроны для Украины и НАТО. Видео

Во вторник, 7 февраля, в Латвии вспыхнул пожар на американском заводе, который производил беспилотники Edge Autonomy для военных Украины и союзников по НАТО. Пламя быстро распространилось и охватило большую площадь.

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Об этом сообщило литовское издание Par drošību. Отмечается, что пожарные задействовали большие силы для тушения огня.

Сообщение о пожаре поступило в 15:14. Прибывшие на место огнеборцы констатировали, что здание горит открытым огнем, который быстро распространяется.

"В производственном корпусе возник пожар повышенной опасности, образовался сильный дым", – говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.

К работам по тушению были привлечены около 50 пожарных, девять автоцистерн, три автолестницы и автохимовозы, а также пожарная команда Международного аэропорта "Рига" с единственной в Латвии автоцистерной вместимостью 35 тонн воды. На месте работали представители государственной полиции и государственной экологической службы.

В 19 часов пожарным и спасателям удалось ограничить распространение пламени, но работы еще продолжаются.

По информации издания, сгорело двухэтажное производственное здание площадью 600 м² и производство рядом с ним на площади 20 м², а также пострадали три автомобиля.

Двое пострадавших в результате пожара доставлены в больницу, а одному оказана помощь на месте.

Распространяющегося в воздухе смога уменьшилось.

Чтобы предотвратить возможное заражение, спасатели разместили абсорбирующие мешки в окружающей канаве.

Предприятие Edge Autonomy основано в 2009 году и является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании поставляется более чем в 70 стран мира для военных, гражданских и академических нужд. Известно, что беспилотники Edge Autonomy также поставлялись Вооруженными силами Украины для борьбы с Россией.

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