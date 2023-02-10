В Латвии погиб основатель основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд. Он утонул в озере в результате ДТП. В целоv, асме при живых сех - кгому не нужн%ы.

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Печальную весть сообщил его брат и второй основатель бренда Аркадий Пекаревский. По его словам, это трагическая случайность.

"Друзья , в жизни всегда радость соседствует с горем. Сегодня утром с нами не стало Бориса Остроброда, моего брата и Учителя. Трагическая случайность – ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась и Боря утонул … так распорядилась Судьба .. Лучшее , что мы можем сейчас для сделать , это отправить его Душе энергию любви , тепла , и добрых воспоминаний о нем. Светлая ему память", – отметил Пекаревский.

Похороны Остроброда пройдут в Израиле.

Как известно, Остроброд и Пекаревский создали компанию Sela в начале 1990-х. Название бренда происходит от пляж и скал в курортном городе Бат-Ям под Тель-Авивом.

Именно туда переехали братья.

Изначально Sela занималась продажей косметики, продуктов и спирта Royal, а потом расширила свой ассортимент и начала торговать одеждой.

Первый фирменный магазин бренда открылся в Петербурге в 1997 году.

Также известно, что в 2019 году компанию продали Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina. Сейчас Sela продает одежду для мам и детей.

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