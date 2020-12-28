Первое, что сделал бывший президент Республики Молдова Игорь Додон после передачи власти новому главе государства Майе Санду - отправился в Москву. Причем не просто так, а с официальным визитом, – пишет Виталий Портников для "Эспресо".

Додона, который теперь не занимает никакой государственной должности, сопровождали в этой поездке спикер парламента Зинаида Гречаный и глава Гагаузской автономии Ирина Влах. С бывшим президентом встречались спикер Государственной Думы Вячеслав Володин и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак - да, тот самый Козак, которому поручено теперь "разводить" не только молдаван, но и украинцев.

Попросту говоря, в Кремле постарались создать впечатление, что продолжают воспринимать Додона в качестве лидера Молдовы. А что там решил молдавский народ - проблема только самого молдавского народа. Молдавский народ в Кремле начнут воспринимать всерьёз только после того, как он начнет решать "правильно" и голосовать за тех, кто нравится Владимиру Путину.

И чем в этом случае Додон отличается от Виктора Медведчука, с которым в Москве тоже постоянно проводят разнообразные переговоры и консультации, будто это он, а не Петр Порошенко или Владимир Зеленский - президент Украины? А ничем не отличается. Точно также, как ничем не отличается кремлевское представление о Молдове от представления об Украине или Беларуси. И Украина, и Беларусь, и Молдова - это просто мятежные провинции, которые необходимо возвратить России, "отвоевать" у Запада. И общаться всерьез нужно только с теми, кто готов играть роль губернатора таких мятежных провинций. Додон готов? Готов. Медведчук готов? Готов. Лукашенко на фоне народных протестов тоже уже приближается к роли путинского наместника. И это - замечательно.

А тех, кто не понимает, что должен делать, в Москве будут порицать и игнорировать. Как стали игнорировать Петра Порошенко после отказа бывшего президента Украины капитулировать перед Путиным. Как сейчас фактически игнорируют Владимира Зеленского - после того, как поняли, что новый украинский президент тоже к безоговорочной капитуляции не готов. Майе Санду начали демонстрировать любовь к Додону еще до переговоров с новым президентом Молдовы. И это - логично.

Логично потому, что если в Кремле не готовы смириться с независимостью Молдовы или Украины, там будут поддерживать Додона или Медведчука, сохранять контроль над Приднестровьем или над Донбассом. Для страны, которая стремится к ликвидации соседних государств это - реалистичная политика. Важно, чтобы иллюзий на счет кремлевских намерений не было у самих украинцев и молдаван.