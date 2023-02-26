В Конгрессе США призвали Байдена предоставить Украине передовое оружие

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол обратился к Белому дому с призывом обеспечить Украину более совершенными системами вооружений на фоне противостояния Российской Федерации. Конгресс США готов со своей стороны делать все, чтобы этот процесс был запущен.

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Слова конгрессмена передает CNN. Тех, кто критикует Конгресс за столь активную помощь украинской армии, он предупредил, что Соединенные Штаты не привыкли прятать голову в песок.

"Мы считаем, что наша страна могла уже сделать еще больше, чтобы подвести войну к завершению. Поэтому, чтобы подтолкнуть президента Байдена к новому этапу военной помощи, мы, безусловно, можем указать в наших счетах об ассигнованиях приоритеты систем вооружений", – подчеркнул Маккол.

Он также добавил, что победа Украины имеет колоссальное значение для мировой политики. Потому что отсутствие успеха у защитников ВСУ может впоследствии вывести Россию на границу с Польшей, а Китаю даст полномочия узурпировать Тайвань.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что высокопоставленные военные лидеры США подтвердили законодателям Республиканской партии, что истребители F-16 помогут Украине победить в войне с Россией. В связи с этим американским властям стало все труднее искать аргументы против передачи Киеву этих самолетов.

Однако сам Байден ранее подчеркнул, что для Украины сейчас актуальна совсем другая помощь и именно ей отдают приоритет в Пентагоне. Сами истребители нашей армии Вашингтон пока передавать не намерен.