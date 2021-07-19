В КНР зафиксирован первый случай смерти человека, заразившегося вирусом обезьяны

В Китае зафиксировали первую смерть человека от вируса обезьяны. Жертвой опасного заболевания стал пекинский ветеринар.

Смерть ветврача из Пекина стала первым подтвержденным случаем заражения человека в Китае вирусом обезьяны B (BV), написал Global Times. Это единственный идентифицированный вирус герпеса приматов, который проявляет серьезную патогенность у людей.

"От инфекции скончался 53-летний ветеринар-мужчина, который работал над исследованиями нечеловеческих приматов. У него были обнаружены первые симптомы инфицирования через месяц после того, как он вскрыл двух мертвых приматов в начале марта. Его начало тошнить и рвать", – написало издание.

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Как отметили в статье, ветврач обратился за помощью к медикам, однако сделать что-либо для него они не смогли, и он скончался.

Исследование подтвердило, что человек заразился вирусом обезьяны B (BV). Тестирование близких к ветеринару людей болезни не выявило.

Вирус обезьян был обнаружен в 1932 году. Он может передаваться при прямом контакте с приматом и обмене выделениями организма.

Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных случаев вследствие этого вируса или даже клинически подтвержденных случаев заражения.

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