В Книгу рекордов Гиннеса после скандала внесли 7-метровую спичечную Эйфелеву башню: что происходит. Фото и видео

Модель Эйфелевой башни, которую француз Ричард Плауд построил из спичек, была официально признана представителями Книги рекордов Гиннеса самой высокой в мире. Ранее Книга также официально отказалась регистрировать рекорд из-за "спичек неправильного типа".

Как передает британский национальный вещатель, для 47-летнего Плауда "эта неделя стала эмоциональными американскими горками". Башня высотой 7,19 м сначала была дисквалифицирована представителями GWR, однако уже на следующий день в Книге заявили, что "были слишком резкими", и поздравили мужчину с рекордом.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал Туфику Дахеру из Ливана, построившему Эйфелеву башню из спичек высотой 6,53 метра в 2009 году. Плауду понадобилось восемь лет, чтобы построить модель, состоящую из 707 тыс. спичек и 23 кг клея.

Сначала мужчина сам срезал серные кончики со спичек. Когда он устал, обратился к производителю с просьбой прислать ему деревянные спички без серы.

В GWR отказались регистрировать рекорд именно из-за спичек без серы, потому что по правилам Книги такого рода рекорды можно создавать "лишь из коммерчески доступных вещей". То есть, только из спичек, которые можно приобрести в розницу.

Вскоре представители Книги рекордов Гиннеса изменили свою точку зрения.

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