В Китае заявили, что риски глобального распространения 'болезни Х' растут: чем она опасна

В Китае заявили о росте риска пандемии "болезни X", которая, по данным ВОЗ, может стать следующей глобальной угрозой после коронавируса. Пекин намерен опираться на опыт борьбы с COVID-19 и активно готовиться к будущим подобным пандемиям.

С соответствующим заявлением выступил руководитель государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, сообщила 9 марта пресс-служба китайского правительства. По его словам, КНР будет твердо придерживаться подхода наихудшего сценария.

В частности, китайские власти намерены совершенствовать механизм переключения между обычными и экстренными мерами реагирования, совершенствовать многоканальную систему мониторинга и раннего предупреждения и содействовать перспективным исследованиям инфекционных заболеваний для повышения готовности к будущим пандемиям.

Отвечая на вопрос, связанный с "болезнью X", Ван сказал, что эта еще не начавшаяся эпидемия, вызванная гипотетическим неизвестным патогеном, вызвала большую обеспокоенность во всем мире из-за ее смертоносного характера, быстрого распространения, способности к мутациям и большой неопределенности.

По словам чиновника, это создаст непредсказуемые проблемы и повлечет за собой растущий риск пандемии из-за изменения климата, расширения деятельности человека и межвидовой передачи патогенов.

"Хотя возникновения возбудителя "болезни X" трудно избежать, найдутся способы сдержать потенциальные пандемии, возникающие в результате него", – сказал он.

Китай будет активно участвовать в глобальном управлении общественным здравоохранением, продвигать сотрудничество с международными организациями, такими как ВОЗ, и другими странами, а также активно участвовать в разработке конвенции на тему пандемии, сказал Ван Хэшэн.

Он также отметил, что профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями в Китае достигли замечательных результатов.

Напомним, болезнь X – это название теоретического неизвестного возбудителя болезни, способного вызвать эпидемию или пандемию, который был принят ВОЗ в 2018 году для перечня патогенов и заболеваний, требующих срочной разработки лекарств или способов лечения. Такое обозначение поспособствовать возможности экстренно адаптироваться к новому и неизвестному патогену, быстро начав разработку вакцины или методики лечения.

Как сообщал OBOZ.UA, врач-инфекционист Ольга Голубовская ранее подтвердила, что болезнь "Х" в 20 раз будет смертоноснее коронавируса. По ее словам, медики сейчас обсуждают ряд возможных возбудителей, среди которых пандемический вариант гриппа и птичий грипп.

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