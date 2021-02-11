В Китае украинский гопак назвали 'российским' и станцевали его на фоне Красной площади. Видео

В Китае станцевали украинский гопак во время масштабного гала-концерта, назвав его "русским".

Танец был исполнен в канун Китайского Нового года, который в этом году отмечают в стране 12 февраля. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ChinaNews (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Мероприятие Spring Festival Gala обычно включает в себя танцы со всего мира. В его рамках использовались африканские, египетские, восточные, испанские и аргентинские национальные танцы. Шоу входит в Книгу рекордов Гиннеса как самая популярная телепрограмма в мире – в 2018 году его смотрели более миллиарда человек.

На обнародованных кадрах видно, что участники шоу танцуют украинский гопак на фоне собора Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве.

(Видео – Telegram ChinaNews)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комедийный актер Андрей Бочаров назвал борщ "русским" блюдом, чем вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

Напомним, что руководство Michelin извинилось за то, что в их пресс-релизе о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам борщ был назван "российским". В него были внесены изменения.