В Китае слоны прошли 500 км и стали звездами соцсетей. Фото и видео

Китайские слоны-путешественники стали звездами соцсетей. За более чем годичным походом стада из 15 слонов длиной в 500 километров следят крупные мировые СМИ и местные блогеры.

Как пишет The Wall Street Journal, слоны отправились из заповедника дикой природы в гористой юго-западной провинции Юньнань к окраинам столицы провинции Куньмин, вероятно, в поисках еды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Они совершали набеги на фермы, заходили в города, даже посетили автосалон и дом престарелых, где сунули свои хоботы в некоторые комнаты, вынудив пожилого мужчину спрятаться под кроватью.

Хотя ни одно животное или человек не пострадали, но посевам был нанесен ущерб более чем на 1 миллион долларов.

За слонами наблюдают из дронов, а Twitter и YouTube полны клипов с их различными выходками. А фотографии спящей группы собрали 25 000 сообщений и 200 миллионов просмотров в китайском сервисе микроблогов Weibo.

Первоначально в стаде было шестнадцать животных, но двое вернулись домой, а во время путешествия родился слоненок. В настоящее время группа состоит из шести самок и трех взрослых самцов, трех молодых особей и трех детенышей.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной гибели сотни слонов в африканской стране Ботсвана летом 2020 года стали природные токсины.