В Китае миллиардера отправили на 18 лет в тюрьму за критику власти. Фото

В Китае приговорили к 18 годам тюремного заключения миллиардера Сунь Даву, который громко критиковал правительство Поднебесной. Его признали виновным в разжигании конфликтов и провоцировании беспорядков.

Об этом сообщило издание CNN. Отмечается, что миллиардера арестовали в марте этого года вместе с женой, двумя сыновьями и невестками. Приговор ему вынесли после нескольких недель тайных слушаний. А официальное заявление суд опубликовал только 28 июля.

В Поднебесной 67-летний Сунь Даву известный как откровенный критик правящей Коммунистической партии Китая. Он выступал за права человека.

Миллиардера признали виновным в том, что он "устраивал ссоры и провоцировал неприятности". Такие обвинения часто используют в Китае против активистов.

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Сунь Даву также признали виновным в "сборе и провоцировании толпы для нападения на государственные учреждения", в препятствовании государственным служащим в выполнении их обязанностей и в незаконном захвате сельскохозяйственных угодий.

Кроме заключения, Даву также был оштрафован на 3,11 миллиона юаней (480 000 долларов).

Миллиардера задержали из-за спора с государственной фермой. Тогда десятки сотрудников компании Даву пострадали в столкновениях с полицией после попыток помешать сотрудникам совхоза снести одно из его зданий.

Сунь Даву обладает одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий Китая в северной провинции Хэбэй. Компания миллиардера работает во многих отраслях – от переработки мяса и производства кормов для домашних животных до строительства школ и больниц и насчитывает около 9000 рабочих.

Бизнесмен построил для своих сотрудников отдельный город, в которм жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьного образования и развлечений.

В заявлении группы китайских правозащитников CHRD сказано, что суд над миллиардером это "вопиющая попытка наказать Сунь за его поддержку прав человека".

"Сунь Дау внес выдающийся вклад в улучшение жизни китайских граждан, проживающих в сельских районах Китая. Его поддержка правозащитников была продолжением заботы о благосостоянии людей, находящихся на периферии китайской экономики", — говорится в заявлении.