В Китае девушка умерла из-за сверхурочной работы

В Китае 23-летняя сотрудница китайской компании, которая занимается электронной коммерцией, умерла от переутомления после смены.

Как сообщает Daily Mail, работодатели из продуктового отдела приложения Pin Duo Duo подтвердили смерть девушки, но пока не назвали окончательную причину трагедии. Однако в китайских соцсетях пользователи писали, что девушка потеряла сознание, когда вышла с работы в 01:30 ночи.

Точно неизвестно, сколько длилась смена у умершей в ее последний день жизни, впрочем, обычно люди в Pin Duo Duo ежедневно работают с 11:00 до 23:00 (хотя официально должны идти домой в 20:00) без какого-либо выходного.

Отметим, что компания отреагировала на смерть сотрудницы и рассказала, при каких обстоятельствах это случилось. У девушки якобы внезапно остановилось дыхание – и она упала на землю. Ее сразу же госпитализировали в больницу и в течение шести часов боролись за жизнь. Однако это не дало никаких результатов.

Покойная успела проработать в Pin Duo Duo 17 месяцев. После инцидента там начались проверки трудовых контрактов, заключенных с персоналом, и условий труда.

Отметим, что в сфере электронной коммерции в Китае вообще распространена практика ненормированного рабочего дня и функционирования "системы 996 рабочих часов". Она предусматривает, что сотрудники будут работать с 9 утра до 21 вечера шесть дней в неделю.

Показательно, что такую систему публичную поддержал миллиардер, основатель онлайн-холдинга Alibaba Group Джек Ма. Он назвал ее "огромным благословением" для молодых работников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в мире получила огласку история 31-летней журналистки из Японии, которая также умерла прямо на рабочем месте от переутомления. Женщина работала в местной телекомпании. Она провела там 159 часов сверхурочно и имела только два выходных в месяц. В конце концов, это привело к сердечной недостаточности.